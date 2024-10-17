Türkiye’nin bankalar, finansal kuruluşlar ve elektronik para kuruluşları arasındaki kartlı ödeme işlemlerinin merkezinde yer alan Bankalararası Kart Merkezi (BKM) ile uluslararası ödeme sistemlerinin önde gelen kuruluşlarından UnionPay International arasında iş birliği anlaşması imzalandı. Bu anlaşma ile altyapı çalışmalarına ivme kazandırılarak bankaların TROY ve UnionPay özellikli kart sunabilmesi ve bu kartların uluslararası kullanımının yaygınlaşması için imkanların genişletilmesi hedefleniyor.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), dünyanın önde gelen kredi kartı ağlarından China UnionPay sahipliğindeki UnionPay International ile stratejik bir iş birliğine imza attı. Tüketicilerin yurt dışı ödeme alternatiflerinin gelişmesine katkıda bulunacak olan anlaşma ile Türkiye’nin ödeme yöntemi TROY ve UnionPay özellikli kartların kullanım alanı genişlemiş olacak.

Yapılan anlaşma çerçevesinde, Türkiye’deki finans kuruluşlarının ve bankaların altyapı sistemlerinde gerekli güncellemelerin ve geliştirmelerin tamamlanmasıyla, önümüzdeki dönemde TROY ve UnionPay özellikli kartların müşterilere sunulabilmesi mümkün hale gelecek. Böylece yurt içinde her noktada geçerliliğe ulaşan ve her geçen gün kart adeti ve payı artan TROY kartın yurtdışı geçerliliğinin de daha üst seviyelere taşınması ve kullanıcıların uluslararası alışverişlerinde ödeme seçeneklerinin artırılması hedefleniyor. Dünya çapında 200’e yakın ülkede geçerliliği bulunan UnionPay’in sağlayacağı sinerji ile UnionPay ve TROY özellikli kart sahibi olacak kullanıcılar yurtdışı seyahatlerinde daha iyi bir alışveriş deneyimi yaşayacak, UnionPay’in tüm dünyada sunduğu indirim ve ayrıcalıklardan faydalanabilecek ve daha yaygın noktalarda ödemelerini kartlarıyla gerçekleştirebilecek. Bu iş birlikteliğinin sağlayacağı imkanların ve ödeme yöntemi alternatiflerinin çeşitlenmesinin ülkelerin ticaret hacimlerine de katkı sağlaması bekleniyor.

"Türkiye’nin Ödeme Yöntemi TROY’un gelişimi için iş birlikteliklerimizi artırıyoruz"

BKM Genel Müdürü Ozan Deniz, bu önemli anlaşma hakkında yaptığı açıklamada, "UnionPay ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, TROY ve UnionPay özellikli kart kullanıcıları için yeni bir deneyim sürecini beraberinde getirecek. Öte yandan Türkiye’nin Ödeme Yöntemi TROY’un uluslararası tanınırlığına da katkıda bulunacak. Böylece, TROY yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da güçlenmeye devam ederken, kart kullanıcılarının sınır ötesi alışveriş deneyimini geliştirmesi için bankalara olanaklar sunulmuş olacak” ifadelerini kullandı.

UnionPay International Orta Doğu Genel Müdürü James Yang, “BKM ile imzalamış olduğumuz bu anlaşma sayesinde sektör paydaşlarımızla ilişkilerimizin çok daha güçlü hale geleceğine inanıyorum. Türkiye’nin potansiyelini ve Türk bankacılık sektörünün ne kadar iyi seviyede olduğunu biliyoruz, UnionPay olarak buna uluslararası ödemelerde oluşturacağımız sinerji ile katkıda bulunmak istiyoruz. Bu amaçla UnionPay ve TROY özellikli kartların sunumu ve gelişimi için özveri ile çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

İki tarafın birlikte attığı bu adım, bankacılık ve finans kurumlarının müşterileri için alternatif çözümler sunmasının önünü açarken kurumlar arası sinerji ortamı da oluşturacak. Aynı zamanda her iki ülkenin kart şemalarının gelişimine katkı sağlayacak.