Edinilen bilgilere göre olay, Çiftlikköy Mahallesi'nde meydana geldi. Adnan Ç. (63), bahçesindeki kiraz ağacından meyve topladığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten yere düştü.
Düşmenin etkisiyle ağır yaralanan yaşlı adam için sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine sevk edilen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Adnan Ç., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.
Burada yapılan ilk müdahalenin ardından ortopedi servisine yatırılarak tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun yakından takip edildiği öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: MEHMET SEVİNÇ