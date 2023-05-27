Boğazköy barajının üzerinin siyah renge bürünmesi vatandaşları tedirgin etti.

İnegöl’e bağlı Boğazköy’de bulunan barajın üzerinde oluşan siyah tabaka dikkat çekerken, bölge halkında tedirginliğe neden oldu. Siyah renge bürünen baraj vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Kirliliğin araştırılmasını isteyen vatandaşlar, sulama amacıyla kullanılan barajın kirlilik nedeniyle büyük bir tehlike saçtığını söylediler.

BOĞAZKÖY BARAJI

Boğazköy Barajı, Göksu Çayı üzerinde, sulama amacıyla 1999-2011 yılları arasında inşa edilmiş bir barajdır. Toprak gövde dolgu tipi olan barajın gövde hacmi 3.600.000 m³, akarsu yatağından yüksekliği 31,00 m., normal su kotunda göl hacmi 41,62 hm³, normal su kotunda göl alanı 6,50 km²'dir. Baraj 11.187 hektarlık bir alana sulama hizmeti vermektedir.

Fahrettin Eniş