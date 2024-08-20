Hangi Ülkenin: İspanya

Tam isim: Football Club Barcelona

Takma isimler: Azulgranas, Barça, Blaugranas, Culers

Renkleri: Bordo, Lacivert

Kuruluş Tarihi: 29 Kasım 1899

Stadyumu: Camp Nou (99.354 kişilik)

Lig: La Liga

Resmi Sitesi: www.fcbarcelona.com

Barcelona Hakkında Bilgi

FC Barcelona (tam adı Futbol Club Barcelona ya da takma adı Barça), İspanya’nın Katalonya özerk bölgesinde bulunan Barselona kentinin futbol kulübüdür. 1899 senesinde, Joan Gamper liderliğinde, İsviçreli, İngiliz ve İspanyol bir grup tarafından İspanyol devi Barcelona kurulmuştur. Katalan bölgesini temsil eden futbol kulübünün sloganı “Més que un club” (bir kulüpten daha fazlası) cümlesidir. Barcelona kulübünün marşı ise, Josep Maria Espinàs tarafından bestelenen Cant del Barça’dır.

Barcelona kulübü, La Liga’ liginden düşmeyen efsane üç kulüpten biri olup, Real Madrid ile beraber İspanyol futbolunun en başarılı ve en kaliteli kulüplerindendir. 1928’de İspanyol Profesyonel Futbol Ligi La Liga’nın on kurucu üyesinden biri olan Barcelona kulübü, 1929’da ligin ilk şampiyonu olmayı başarmıştır. İspanya’da 24 La Liga şampiyonluğu, 27 İspanya Kupası, 10 İspanya Süper Kupası, 4 Eva Duarte Kupası ve 2 Lig Kupası şampiyonluğu bulunmaktadır. Avrupa’nın en başarılı kulüpleri arasında yer alan Barcelona’nın 12’si Avrupa kupalarında olmak üzere, 16 uluslararası kupaya sahiptir. 5 Şampiyonlar Ligi, 4 Kupa Galipleri Kupası, 3 Fuar Şehirleri Kupası (günümüzdeki adıyla Avrupa Ligi), 5 UEFA Süper Kupa ve 2 Dünya Kulüpler Kupası ‘nı müzesinde bulundurmayı başarmıştır. 1955 yılından beri, her sene Avrupa arenasında mücadele etme başarısını göstermektedir.

Barcelona Hangi Ülkenin

Cevap: İspanya

Barcelona Total Futbol Felsefesi

Total futbolu dünyayla tanıştıran isim 1974 Dünya Kupası’nda Hollandalı Johann Cruyff olmuştur. Genelde 4-3-3 sistemiyle oynanan sistem “takım halinde hücum, takım halinde savunma” ilkesine dayanır. 1970 ve 80’li yıllarda her oyuncunun yer değiştirerek oynadığı ve bireysel yeteneklerin daha ön plana çıktığı sistem, günümüzde oyuncuların eskiye oranla daha fazla bölgesinde durarak alan daraltan ve tek pasa dayalı takım oyunu şeklindedir. Adeta kaleci bile bir savunma oyuncusu gibidir. Cruyff’un Barcelona’ya 1988’de hoca olmasından sonra kolları sıvamış ve sistemi oturtmaya çalışmıştır.Barca ilk Şampiyon Kulüpler Kupasını 1992 senesinde onun döneminde kazanmıştır. 2003’te başka bir Hollandalı olan Frank Rijkaard’ın takımın başına gelmesi ile bu sistem yeniden denenmiş 2008’de alt yapı sorumlusu olan ve takımın eski futbolcusu olan Guardiola’nın teknik direktör olması ile zirveye ulaşmıştır.Takım o sene 6 kupayı birden kazanmıştır.