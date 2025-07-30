İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmalar kapsamında, silahlı yaralama, iş yeri kurşunlama ve tehdit olaylarına karışan Barış Boyun ve Daltonlar suç örgütü üyesi olan 4’ü suça sürüklenen çocuk olmak üzere 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında 3 olaya ilişkin şüphelilerin yakalaması gerçekleştirildi. Eylemin Barış Boyun Suç Örgütü yöneticisi Recep Demir’in talimatı ile gerçekleştirildiği tespit edildi. Avcılar’da 23 Temmuz günü gerçekleşen silahlı yaralama ile ilgili yürütülen çalışmalarda 29 Temmuz günü 1’i suça sürüklenen çocuk olmak üzere 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Öte yandan yapılan telefon incelemesinde eylemin Barış Boyun Suç Örgütü yöneticisi Recep Demir’in talimatı ile gerçekleştirildiği tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Daltonlar Suç Örgütü yöneticisi Murat Küçükyavuz tarafından eylemin azmettirildiği belirlendi

Öte yandan Fatih’te 11 Temmuz günü bir iş yerinin kurşunlanması ile ilgili de polis ekiplerinin başlattığı çalışmalar kapsamında 30 Temmuz’da 3’ü suça sürüklenen çocuk olmak üzere 10 şüpheli yakalandı. Polis ekipleri tarafından 1 adet ruhsatsız tabanca da ele geçirilirken, şüpheliler ile yapılan görüşmeler ve telefon incelemeleri sonucu Daltonlar Suç Örgütü yöneticisi Murat Küçükyavuz tarafından eylemin azmettirildiği tespit edildi. 3’ü suça sürüklenen çocuk olmak üzere 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Eylemi Daltonlar Suç Örgütü’nün gerçekleştirdiği tespit edildi

Beykoz’da 19 Temmuz’da, bir restoran sahibinin ve Bağcılar’da 29 Temmuz’da bir iş yeri sahibinin telefonla aranarak haraç için tehdit edilmesi olayını da Daltonlar Suç Örgütü üyesinin gerçekleştirdiği tespit edildi. Olaya ilişkin 1 şüpheli Şanlıurfa’da yakalanarak gözaltına alındı.