İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaklaşık 4 ay süren teknik ve mali incelemeleri sonucunda önemli bir operasyona imza atıldı. Yapılan çalışmalar çerçevesinde şüphelilerin iletişim trafiği, telefon incelemeleri ve MASAK analizleri detaylı şekilde incelendi. Araştırmalar doğrultusunda toplam 300 milyon 844 bin 684 Türk lirası işlem hacmine ulaştığı belirlenen yasa dışı bahis ağı ortaya çıkarıldı.

Edirne ve İstanbul'da eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda Edirne'de 12, İstanbul'da 2 olmak üzere toplam 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde gerçekleştirilen aramalarda ise 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ele geçirilen silahlara el konulurken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.