Bahçelievler'de bıçaklanan Yonca Kölge'nin otel odasında ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan eski eşi dahil 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, 3 Nisan Cuma günü akşam saatlerinde Bahçelievler Mareşal Fevzi Çakmak 3. Sokak üzerindeki bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yonca Kölge (28), Salih B. ile birlikte saat 13.30 sıralarında otele giriş yaptı. Odaya yerleştikten sonra Salih B., saat 17.55 sıralarında otelden tek başına ayrıldı. Ailesinin haber alamadığı kadının polise yapılan ihbar üzerine Bahçelievler'de kaldığı otelde cansız bedeni bulunmuştu.

3 yıl önce boşandıkları belirlendi

Olayın ardından polis ekiplerince yapılan çalışmada Yonca Kölge ile otele gelen 'kasten yaralama' ve 'hırsızlık' suçlarından çok sayıda suç kaydı bulunduğu ve cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenilen Salih B. 'kasten öldürme' suçundan, Burhan B. ve Mehmet B. ise 'suçluyu kayırma' suçundan gözaltına alındı. 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan Salih B. ile Yonca Kölge'nin evli oldukları ve 3 yıl önce boşandıkları öğrenildi.