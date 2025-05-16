Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin barış süreci kapsamında, Türkiye, ABD ve Ukrayna heyetlerinin katılımıyla kritik bir üçlü görüşme gerçekleştiriliyor. Görüşmeye dair ilk kareler kamuoyuyla paylaşıldı. Toplantının moderatörlüğünü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan üstleniyor.

İlk Üçlü Zirve İstanbul’da Başladı

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi, Türkiye-ABD-Ukrayna üçlü toplantısına ev sahipliği yapıyor. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre, Türk, Amerikan ve Ukrayna heyetleri, Bakan Hakan Fidan’ın liderliğinde İstanbul’da bir araya geldi.

ABD heyetinde ülkenin Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg yer alıyor.

Ukrayna heyetinde ise Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ve Savunma Bakanı Rüstem Umerov yer alıyor.