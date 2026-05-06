Yalçın, MHP’de kongre sürecinin ilk ilçe kongresiyle 19 Mayıs’ta Samsun’un İlkadım ilçesinde başlayacağını duyurdu.

Yalçın açıklamasında, siyasette sembollerin taşıdığı anlama dikkat çekti. Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının “ilk adım” olarak anılmasının Milli Mücadele ruhunu temsil eden güçlü bir simge olduğunu vurgulayan Yalçın, MHP’nin de tarihsel anlamı bulunan kavramları siyasi iletişim dilinde kullandığını ifade etti.

"Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin gerek bölgemizde gerekse dünyada meydana gelen kaçınılmaz değişim ve dönüşümlerle Türkiye'nin bütünlüğüne dönük yeni küresel tehditler karşısında iç barışın tesisi ve kardeşlik hukukunun sağlamlaştırılması yolunda ortaya attığı Terörsüz Türkiye fikri de pek âlâ bir siyasi ‘ilk adım'dır. Terörün, terörizmin bir siyaset biçimi, bir kavga silahı olarak kullanıldığı; halkın huzur ve düzeninin çalındığı, Türkiye'nin bekasına dönük dış tehdidin giderek büyüdüğü bir dönemde MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yaptığı Terörsüz Türkiye çağrısı, millî mutabakat istikametinde devasa bir ‘ilk adım'dır. Partimizin 27 Nisan tarihli MYK toplantısında alınan karar uyarınca 7 Mayıs'ta başlatılan kongre süreci çerçevesinde ‘ilk kongre adımı'nın da 19 Mayıs Salı günü Samsun'un İlkadım ilçesinde atılması kararlaştırılmıştır."

Yalçın, "İlkadım Kongresi'nin Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 107. yıl dönümü olan 19 Mayıs 2026 Salı gününe denk getirilmesi sembolik bir amaç taşımaktadır. İlk MHP ilçe kongresinin gerçekleştirileceği Samsun İlkadım, hem Millî Mücadele ruhunu, hem Terörsüz Türkiye fikrine can veren varoluş refleksini, hem de Milliyetçi-Ülkücü Hareket'te vücut bulan beka azmini simgelemektedir. Bu vesileyle Türkiye'nin birlik ve bütünlüğü, milletimizin barış, dirlik ve sükûn içinde hayatını sürdürmesi için 19 Mayıs ruhunun diri tutulmasının önemi vurgulanacaktır." dedi.