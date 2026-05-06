Davanın beşinci duruşması bugün Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlandı. Duruşmada savcı, geçtiğimiz günlerde İBB’ye yönelik davada “etkin pişmanlık” hükümlerinden yararlanarak tahliye edilen Adem Soytekin’in ifadesinin alınmasını istedi. Mahkeme, davayı 1 Temmuz’a erteledi. Adem Soytekin kimdir? Adem Soytekin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk iddiaları kapsamında açılan davada tutuklu yargılanan sanıklar arasında bulunuyordu. Süreçte etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan Soytekin, bir süre tutuklu kalmaya devam etti. Geçtiğimiz hafta görülen duruşmada savunmasını yapan Soytekin’in tahliyesine karar verildi.

Dava sürecinde söz konusu kurultayla ilgili mutlak butlan tartışmaları da yaşanmıştı. Davacılar, oylamaya rüşvet ve hile karıştırıldığını öne sürüp, delege iradesinin sakatlandığını iddia ediyor.

Kurultayın yok hükmünde ( mutlak butlan ) sayılmasını isteyen davacılar, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve iade edilmesi gerektiğini savunuyor. Bu davalar 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde birleştirilmişti.