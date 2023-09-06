Evet, baş ağrısında bir takım SOS işaretleri vardır. Bunlar oldukça önemlidir. O ana kadar hiç rastlamadığınız türde, her zaman alışık olduğunuzdan farklı bir baş ağrısıyla karşı karşıya kalırsınız. Baş ağrınız aniden başlıyorsa ve çok çok şiddetliyse bu durumlarda mutlaka hekime başvurmak gerekiyor. Bunun dışında çocukluk ve ileri yaşta ortaya çıkan baş ağrıları oldukça önemlidir. Baş ağrınız sizi gece uykudan uyandırıyorsa bu da hızlı bir şekilde hekime başvurmak için önemli nedenlerin başında yer alıyor. Ağrıya bulantı ve kusma, nöbet, şuur kaybı, bir tarafınızda ortaya çıkabilen güç kaybı, ateş eşlik ediyorsa yine hızlı bir şekilde hekime başvurmalısınız.