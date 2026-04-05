Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, Fatmanur Çelik ve kızı Hira’nın vefatı sonrası sosyal medya paylaşımı nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı. Dilek Yaman Demir’in haberine göre, Ergen hakkında “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla soruşturma yürütülüyor ve sanatçı yarın adliyeye giderek ifade verecek.

Ne olmuştu?

3 Mart’ta İstanbul Zeytinburnu Kazlıçeşme sahilinde Fatmanur Çelik ile kızı Hifa İkra Şengüler’in hayatını kaybetmiş halde bulunması kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Olayın ardından, Fatmanur Çelik’in çocuk yaşta Kuran’a Hizmet Vakfı yöneticisi Ayhan Şengüler tarafından istismara uğradığı, daha sonra bu kişiyle evlendirildiği ve kızı Hifa’nın da benzer şekilde uzun süre istismara maruz kaldığı yönündeki iddialar gündeme taşındı.

Şüpheli Ayhan Şengüler’in tutuksuz yargılanmasına yönelik tepkiler devam ederken, konuyla ilgili değerlendirmede bulunan isimler arasında sanatçı Gülben Ergen de yer aldı.

Gülben Ergen, söz konusu ölümlere ilişkin yaptığı paylaşımlar gerekçe gösterilerek Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hakkında dava açıldığını ve soruşturma başlatıldığını bildirdi.