Her hafta kurulan pazarda güvercinlerin yanı sıra papağan ve çeşitli kanatlı kümes hayvanları da satışa sunuluyor. Farklı ırklardan güvercinlerin fiyatları 1.000 TL ile 10 bin TL arasında değişirken, bazı özel türler yoğun ilgi görüyor.

Pazarda tezgâh açan esnaflar, pazarın uzun yıllardır kurulduğunu belirterek, “Pazarımız köklü bir geçmişe sahip. Farklı şehirlerden alıcılar geliyor. Marmara Bölgesi’nin gözbebeği bir pazar haline geldi. 1.000 TL ile 10 bin TL arasında değişen değerli güvercinlerimiz bulunuyor. Özellikle İnegöl Çiftetelliği ırkı en pahalı kuşlar arasında yer alıyor” ifadelerini kullandı.

Yıllardır sürdürülen bu gelenek, kanatlı hayvan meraklılarının buluşma noktası olmaya devam ediyor.