Baş ağrısı oldukça sık görülen bir durumdur. Dünya sağlık örgütü verilerine göre acil servis ve polikliniğe başvuruların en sık nedenlerinden ve yine işgücü kaybının temel nedenlerinden birisini oluşturuyor. Baş ağrısı dediğimizde, beynin kendisi doku olarak ağrısız bir organdır. Fakat beynin etrafındaki yapılar başlangıçta özellikle damarlar, atardamarlar, toplardamarlar, kaslar, kasın etrafındaki tendonlar, kılıflar, zarlar, sinüs boşlukları ağrılıdır. Çoğunlukla ağrılar bu yapılardan kaynaklanıyor. Baş ağrısı dediğimizde primer yani birincil ve sekonder yani ikincil baş ağrılarını ön planda anlıyoruz. Birincil baş ağrıları gerilim tipi baş ağrısı, migren gibi daha sık duyduğumuz baş ağrıları ve bunlar gerçekten tüm baş ağrıları içinde %90’ına yakınını oluşturuyor. Ülkemizde 1997 yılında yapılan bir çalışmada, migren ortalama %16’sında görülüyor. Gerilim tipi baş ağrısı çoğunlukla stresten kaynaklanan psikolojik ve fiziksel gerilimi ifade ettiği için bu şekilde isimlendirilen gerilim tipi baş ağrısı toplumda %30’lara yakın görülüyor. Bu baş ağrılarının dışında bir de hepimizi çok korkutan beyin tümörü, beyin kanaması gibi nedenlere bağlı olan ikincil baş ağrıları vardır. Bunlarda da baş ağrısı görülüyor fakat neyse ki bunlar primer baş ağrılarına göre oldukça seyrek görülen ağrılardır. Bunun dışında vücudumuzda bir yerde çıktığında da baş ağrısı olabilir. Bu da baş ağrısının uzak etkisi ile açıklanabilen ağrılardır. Baş ağrısında yanlış bilinen şeylerden biri de, çoğunlukla bize verilen tanıyı ağrı hakkında hastamızın bize verdiği öyküye göre koyuyoruz. Ağrının ne zaman başladığı, ne kadar sürdüğü, neresinde olduğu, ağrının karakteri, bulantı ve kusmanın eşlik edip etmediği, ışık ya da gürültüye hassasiyetinin olup olmadığı gibi eşlik eden faktörler teşhis anlamında bize son derece yararlı oluyor. O nedenle mineraloji doktoruyla görüşmeye gelirken, yakınması olan hastalarımızın bu konuda ağrı şikayetlerini önceden gözden geçirerek gelmelerinde yarar olur. Çok sıklıkla başvurduğumuz tomografi ya da MR gibi yardımcı görüntüleme tanı metotları ise ikincil nedenlerin ortadan kaldırılmasına yönelik bize yardımcı oluyor ama primer baş ağrıları, gerilim tipi baş ağrısı ya da migrende biz teşhisi çoğunlukla bize verilen öyküye göre koyuyoruz.