Başakşehir Belediye Başkanı modern ve alışveriş merkezi konseptinde hazırlanan Başakpazar Fuar ve Sergi Alanı’nı ziyaret ederek alışveriş yaptı. Başkan Kartoğlu, “ Kapalı pazarımız, bölgede konforlu alışverişin ve ticaretin yeni merkezi konumunda. Bölgenin ticaretine olduğu kadar, şehrimizin ticaretine de önemli katkı sağlıyor.” dedi.

Başakşehir Belediyesi, Türkiye’ye örnek olan modern kapalı pazarlarıyla dikkat çekiyor. Başakpazar, Pazartürk, Kayaşehirve Fenertepe’nin ardından Güvercintepe Mahallesi’ndeki kapalı pazar alanında da çalışmalar hızla devam ediyor. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Başakpazar Fuar ve Sergi Alanı’na Pazar servisi ile giderek hem alışveriş yaptı, hem de Başakşehirlilerle vakit geçirdi.

“Ticaretin yeni merkezi”

Başakşehir’deki kapalı pazarlar hakkında da bilgi veren Başkan Kartoğlu, “Pazar alanlarımız gıdadan tekstile kadar geniş bir yelpazede komşularıma hizmet veriyor. Konfor, modernlik ve alışveriş merkezi konseptini bir araya getirdik. Kapalı pazarımız, bölgede konforlu alışverişin ve ticaretin yeni merkezi konumunda. Bölgenin ticaretine olduğu kadar, şehrimizin ticaretine de önemli katkı sağlıyor. Başakpazar, Pazartürk, Kayaşehir’deki kapalı pazarlarımız hizmetlerine aralıksız olarak devam ediyor. Fenertepe’de bulunan kapalı pazar alanımız da kısa süre içerisinde hizmete başlayacak. Güvercintepe Mahallemizdeki kapalı pazar alanımızda da çalışmalarımız devam ediyor” şeklinde konuştu.

Başkan Kartoğlu ziyareti esnasında eşi Kübra Kartoğlu ile telefonla görüşerek evinin ihtiyaçlarını da sordu. Başkan Kartoğlu, eşinin verdiği listeyi de tamamlayarak BaşakpazarFuar ve Sergi Alanı’ndan ayrıldı.