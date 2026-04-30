Yurt dışından getirilen telefonlara yönelik Bilgi Teknolojileri Kurumu’nun denetimleri sürüyor. Türkiye’ye giriş yaptıktan sonra SIM kart aracılığıyla sinyal aldığı tespit edilen ve kayıt dışı IMEI’ye sahip cihazlar için tanınan 120 günlük sürede sona gelindi. Sürenin bitmesine 2 gün kala, kayıt işlemi yapılmayan telefonların iletişime kapatılacağı bildirildi.

HANGİ TELEFONLAR KAPATILACAK?

NTV’de yer alan habere göre, Türkiye’ye giriş yaptıktan sonra SIM kart takılarak şebekeden ilk sinyali alınan kayıt dışı telefonlar için kullanım süresi işlemeye başlıyor.

1 Ocak itibarıyla bu kapsamda işlem yapan kullanıcılar için süre sınırında sona gelindi. Cihaz sahiplerinin, BTK tarafından cep telefonlarına gönderilen uyarı SMS’lerinde yer alan tarihleri dikkate almaları gerektiği belirtildi.

E-SIM VE ÇİFT HATLI CİHAZLAR NASIL ETKİLENİYOR?

Telefon sahiplerinin bir takvim yılında cihazlarını daha uzun süre açık tutabilmek için başvurduğu yöntemler de bu süreçte sıkı takibe alındı.

Fiziki SIM: Telefonun ilk yuvasına takılan hat ile cihaz 120 gün açık kalabiliyor.

e-SIM Çözümü: Yeni nesil telefonlarda yer alan e-SIM teknolojisi kullanıldığında cihaza ekstra 120 gün daha kazandırılarak toplam süre 240 güne (8 aya) çıkarılabiliyordu.

KAYITLI OLMAYAN TELEFONLARA NE OLACAK?

Süresi dolmasına rağmen e-Devlet üzerinden pasaport kaydı yapılmayan telefonlar, Türkiye’deki mobil şebeke operatörlerinden sinyal alamayacak.

Bu cihazlar yalnızca Wi-Fi üzerinden internete bağlanabilecek; arama yapma ve SMS gönderip alma özellikleri ise kullanılamayacak.

IMEI KAYIT ÜCRETİ

Yurt dışından getirilen telefonların Türkiye'de yasal olarak kullanılabilmesi için yatırılması gereken 2026 yılı IMEI kayıt ücreti 54 bin 258 lira olarak uygulanıyor.