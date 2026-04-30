Mangal sezonunun başlamasıyla birlikte beyaz et sektöründe hareketlilik artarken, fırsatçılık ve stokçuluk iddiaları fiyatlara da sert şekilde yansıdı. Havaların ısınmasıyla birlikte mangal alışverişine yönelen vatandaşlar, son bir ayda hızla yükselen beyaz et fiyatları nedeniyle büyük şaşkınlık yaşadı. Özellikle tavuk ürünlerinde görülen artış, mangal keyfini daha sezon başında gölgede bıraktı.

KANAT FİYATLARI REKORA KOŞUYOR

Mangal sofralarının başrol oyuncusu olan kanat, sadece son 30 gün içerisinde yüzde 30 oranında zamlanarak fiyatı en çok artan ürün oldu.

Mangal sezonunun başlamasıyla birlikte beyaz et sektöründe hareketlilik artarken, fırsatçılık ve stokçuluk iddiaları fiyatlara da sert şekilde yansıdı. Havaların ısınmasıyla birlikte mangal alışverişine yönelen vatandaşlar, son bir ayda hızla yükselen beyaz et fiyatları nedeniyle büyük şaşkınlık yaşadı. Özellikle tavuk ürünlerinde görülen artış, mangal keyfini daha sezon başında gölgede bıraktı.

ATV Haber'in haberine göre, geçtiğimiz ay kilogramı 375 liradan alıcı bulan kanat, bugün itibarıyla 475 liraya yükseldi.

IZGARALIK BUT DA NASİBİNİ ALDI

Sadece kanatta değil, pikniklerin bir diğer vazgeçilmezi olan ızgaralık but fiyatlarında da ciddi bir tırmanış gözleniyor. Bir ay önce 350 liradan satılan ızgaralık but, son zamlarla birlikte 450 liradan tezgahlardaki yerini aldı.

ZAMLARIN ARKASINDAKİ NEDEN

Fiyatlardaki bu fahiş artışın tek nedeni mevsimsel talep değil. Kasaplara göre, kışın talep görmeyen kanat gibi ürünleri stoklayan büyük firmalar, yaz sezonunda arzı kısıp fiyatları yukarı çekerek ürünü piyasaya sürüyor.

Bunun yanı sıra üreticiden tüketiciye ulaşana kadar devreye giren toptancı, komisyoncu, lojistik firmaları ve perakendeciler gibi çok sayıda aracının eklediği maliyetler de etiketlerin şişmesine neden oluyor.

Sonuç olarak, sezonun açılmasıyla birlikte beyaz ette yaşanan bu "fırsatçılık" tablosu, vatandaşın mangal keyfini ekonomik bir yük haline getirmiş durumda.