Edinilen bilgiye göre Mahmudiye Mahallesi Anafartalar caddesi üzerinde bulunan çocuk parkında oynayan Hamza C.(4) bir anda yola fırladı. Cadde üzerinde seyir halinde olan Derya A.(46) yönetimindeki 16 M 06127 plakalı halk otobüsü küçük çocuğa çarptı. Otobüsün ayağının üzerinden geçmesi sonucu yaralanan küçük çocuğa ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.