Başakşehir’de 3 katlı binanın çatı katı alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Altınşehir Mahallesi Eşref Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerindeki 3 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Binadan yükselen dumanı gören vatandaşlar, apartmandan dışarı çıktı. Sokak sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Binanın çatısının alev alev yandığı o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Olay hakkında konuşan mahalle sakini Hayati Çakmak, "50 kişilik bir grup aşağı indi, dedim ne oluyor acaba deprem falan mı olacak diye. Sonra beyaz dumanlar çıkmaya başladı. Ondan sonra dumanlar siyahlaşmaya başladı. Tabii o sırada yangın olduğunu fark edince itfaiyeyi aradım, itfaiye geldi zaten. Müdahale etmeye başlamadan önce alevler yükseldi, bayağı da bir yükseldi alevler. Yangın, çatı katında çıktı. Bunlar yabancı uyruklu bayağı kalabalık bir aile, neden dolayı çıktığını bilmiyoruz. Evde çok çocuk vardı’’ şeklinde konuştu.