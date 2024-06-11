Başakşehir’de sürücüsünün kontrolünden çıkan bir kamyon çayırlık alana uçtu. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülenirken, görüntülerde bir kişinin kamyon altında kalmaktan son anda kurtulduğu görüldü.

Kaza, sabah saatlerinde Altınşehir Mahallesi Yanyol Caddesi’nde gerçekleşti. İddiaya göre caddede hızla ilerleyen kamyon, kontrolünü kaybederek çayırlık alana uçtu. Tam kaza anında aracın önünden geçen bir yaya da kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kamyon sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Yaralı sürücü tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi. Başakşehir Emniyet Müdürlüğü, kazayla ilgili çalışma yaparken, kaza anı ve sonrasında yaşananlar cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.