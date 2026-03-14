Edinilen bilgiye göre, Almanya vatandaşı R.S. (31), 2019 yılında Mustafakemalpaşa’da erkek arkadaşı U.K.'nin (33) annesi H.S.'ye (60) ait evde kaldığı sırada oğlunun kaybolduğunu belirterek şikâyetçi oldu. O dönem yapılan arama çalışmalarına rağmen küçük çocuğa ulaşılamadı.

Dosya, 2026 yılı Şubat ayında Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yeniden ele alındı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Gasp Büro, Cinayet Büro ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinden oluşturulan özel ekip, olayla ilgili kapsamlı çalışma başlattı.

Yaklaşık 30 gün süren teknik ve fiziki takipte şüpheli H.S.’nin hareketleri adım adım izlendi. Ekipler tarafından yaklaşık 300 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü incelenirken, yapılan çalışmalar sonucunda çocuğun saklandığı adres tespit edildi.

Düzenlenen operasyonla 03 Ekim 2019 tarihinden beri kayıp olan ve bugün 8 yaşında olduğu belirtilen çocuk sağ olarak bulunarak devlet koruması altına alındı.

Olayla ilgili gözaltına alınan H.S. ile çocuğun saklandığı evin sahibi R.M. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.