Ligde geride kalan 28 hafta sonunda 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 mağlubiyetlik bir performans ortaya koyan Sultan Su İnegölspor, topladığı 50 puanla grubunda beşinci sırada yer alıyor.

Ligde kalan 8 haftada en yüksek puanı toplayarak Play Off’a kalmak için mücadele verecek olan bordo beyazlılar, sahasında karşılaşacağı Erbaaspor’u yenerek haftayı kayıpsız kapatmak istiyor.

Ligde 8 takımın play-off iddiası devam ediyor. Erbaaspor galibiyetiyle avantaj elde etmeye çalışacak olan temsilcimiz, İnegöl’de oynanacak olan karşılaşmanın çalışmalarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Teknik Direktör İsmail Güldüren’in oyuncularına, “Rakibimizin iddiasının olmaması ve alt sıralarda yer alması sizi yanıltmasın. Rahat olan takımlar rakiplerine sürpriz yapabiliyorlar. Biz ciddiyetimizi koruyarak sahadan galibiyetle ayrılmamız gerekiyor. Bu şehir size inanıyor. Birlikte ligi en iyi, yerde bitirmeliyiz. Bu nedenle herkesin sorumluluk almasını istiyorum” diye konuştuğu öğrenildi.

ERBAASPOR NASIL BİR TAKIM?

Bugüne kadar 29 maça çıkan Erbaaspor, 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 15 mağlubiyet aldı. Topladığı 30 puanla küme düşme hattının 8 puan üzerinde 14. sırada yer alan Erbaaspor, 29 maçta 32 gol atarken kalesinde ise 48 gol gördü. Bu sezon deplasmanda ise 14 maça çıkan Erbaaspor, bu maçlardan 3 galibiyet çıkardı. Deplasmanlarda 4 beraberlikte alan konuk ekip, 7 maçı ise kaybetti.

Ligin ilk yarısında Tokat’ta oynanan maçı Sultan Su İnegölspor, 5-0 kazanmıştı.

SULTAN SU İNEGÖLSPOR-ERBAASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sultan Su İnegölspor, Erbaaspor arasında oynanacak olan lig maçı 15 Mart Pazar günü saat 15.30’da İnegöl İlçe Stadyumunda oynanacak.