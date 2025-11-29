Başakşehir’in Ganalı defans oyuncusu Jerome Opoku, Kasımpaşa maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Opoku, gelecek hafta Fenerbahçe ile oynayacak maçta forma giyemeyecek.

Başakşehir, Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında deplasmanda mücadele ettiği Kasımpaşa’yı 3-1 mağlup etti. Turuncu-lacivertlilerde müsabakanın 55. dakikasında Kasımpaşalı futbolcu Pape Gueye’ye yaptığı faulün ardından sarı kart gören Ganalı futbolcu Jerome Opoku cezalı duruma düştü. Opoku, Süper Lig’de daha önce Eyüpspor, Alanyaspor ve Gençlerbirliği maçlarında sarı kart görmüştü.

Jerome Opoku, Başakşehir’in ligde gelecek hafta evinde Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmada oynamayacak.