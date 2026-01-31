Kış turizminin merkezi Uludağ'daki Birinci Oteller Bölgesinde faaliyet gösteren Fahri Otel telesiyejinde meydana gelen teknik arıza nedeniyle yaklaşık 40 tatilci tellerde mahsur kaldı. Jandarma ve AFAD tatilcileri kurtarmak için operasyon başlattı.

Edinilen bilgiye göre telesiyejin vites kutusunda yaşanan arıza sonucu kabinlerde bulunan vatandaşlar tahliye edilemedi. Olayın ardından Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edilerek tahliye ve kurtarma çalışmalarına başladı.

Yetkililerden alınan bilgiye göre olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadı.