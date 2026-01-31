1 Şubat Pazar günü(yarın) saat 11.00'da Oda binasında gerçekleştirilecek olağan genel kurul öncesinde Başkan adaylarından Muhammet İleri iddialı açıklamalarda bulundu.

Genç Başkan Adayı İnegöl'ün bir gurme şehri olduğunu ve Türkiye'ye bunu ispat etmek üzere yola çıktıklarını belirtti.

Bolu ve Gaziantep gibi illerin yemekleriyle anılmasına rağmen, İnegöl'ün sadece köftesiyle öne çıkmasının yanlış olduğunu söyleyen İleri, "İnegöl köftesi en büyük markamız. Bu markamız bile yeterince sahip çıkamadık. Ancak bizler bu işi hakkıyla yapan muazzam ustalara, şeflere sahibiz. İnegöl'deki yemeklerinizin tadını başka şehirlerde bulmak çok zor. Fakat biz bunu bu güne kadar iyi tanıtamadık. İnegöl mutfağını daha iyi tanıtmak istiyoruz" dedi.

Yarın ki seçimin büyük önem arz ettiğini söyleyen İleri, "Hiç kimsenin bu seçimi basite almasını istemiyoruz. Bu seçim İnegöl'ün geleceği, gelişimi, kalkınması ve daha çok tanıtılması için bir fırsat. Tüm üyelerimizin bu fırsatı iyi değerlendirmesini istiyoruz" dedi.

Güçlü yönetim kurulu listesiyle seçimlere hazır olduklarını ifade eden Muhammet İleri, "Yarın yapılacak olan İnegöl Lokantacılar Odası seçimlerinde tüm üyelerimizi beyaz pusulada buluşmaya davet ediyorum." şeklinde konuştu

Kaynak: BÜLTEN