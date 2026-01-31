Yılın tamamında hem sektör genelinde hem de Saloni özelinde zorlayıcı ancak son derece öğretici bir dönemin yaşandığını anımsatan Haluk Özbek, ABD’nin Avrupa’ya yönelik uygulamaya koyduğu gümrük vergileri, Ortadoğu’daki jeopolitik belirsizlikler ve küresel ölçekte artan risk algısının dış pazarlarda yatırımcıları daha temkinli ve konservatif kararlar almaya yönelttiğini ifade etti.

Özbek, finansmana erişimde yaşanan zorlukların, yüksek faiz oranlarının ve enflasyonist baskıların firmaların yatırım süreçlerinde daha ihtiyatlı ve seçici davranmasını zorunlu kıldığını vurguladı.

“Hikâyesi olan markalı ürünler satışta öne çıktı”

2024–2025 döneminin, fiyat rekabetine dayalı avantajların geçici ve yapay bir büyüme yarattığını net biçimde gösterdiğini söyleyen Haluk Özbek, buna karşılık markalı, hikâyesi olan, ustalık ve el işçiliğinin ön planda tutulduğu, yüksek standartlı ürünlerin uzun vadede daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir satış modeli sunduğunu dile getirdi.

Saloni’nin bu noktadaki temel mottosunun, ustalığın, zanaatin ve tasarımın yüksek standartlarda sunulduğu bir üretim anlayışıyla “ustalık endüstrisini” inşa etmek olduğunu kaydetti. Saloni olarak 2025 yılını, yıl başında belirledikleri öngörüler doğrultusunda tamamladıklarını belirten Özbek, ihracatta 2024 yılında yakalanan büyüme ivmesinin korunduğunu, özellikle Ortadoğu ile Balkanlar’da güçlü bir performans sergilendiğini ifade etti.

Bu bölgelerde Bulgaristan, Bosna-Hersek, Gürcistan ve Irak’ta yeni iş birlikleri geliştirerek yeni mağazalar açtıklarını söyleyen Özbek, buna ek olarak Hollanda ve Fransa gibi pazarlarda yeni satış noktalarına konumlandıklarını aktardı. İngiltere’deki genişleme planlarının ilk adımı olarak Londra’daki kurumsal mağazanın açıldığını kaydeden Özbek, bu adımın marka yolculuğunda önemli bir eşik olduğunu dile getirdi.

Öte yandan, 2024’te kurulan proje departmanı Saloni Contract’ın geçen yıl ciddi bir ticari hacme ulaştığını açıklayan Haluk Özbek, bu kapsamda geliştirilen Gama duvar sistemleri, Alfa ve Beta giyinme odası ve dolap sistemleri ile modüler, terzi işi detaylara sahip ancak endüstriyel üretim yaklaşımını benimseyen çözümlerle önemli bir ihtiyaca yanıt verdiklerini belirtti.

Bu yıla ilişkin beklentilerini de paylaşan Haluk Özbek, firmaların satış kanallarını çeşitlendirmesi ve pazar bağımlılıklarını azaltmasının her zamankinden daha fazla önem taşıdığını vurguladı. Özbek, Saloni’nin 2026 yılına Turquality programına dâhil olmuş bir marka olarak girdiğini belirterek, hedef pazarlarda satış ağını markalı ve sürdürülebilir bir yapı içerisinde genişletmeyi, lokal pazarlama faaliyetlerine daha fazla yatırım yapmak istediklerini sözlerine ekledi.