TÜİK tarafından yayınlanan Artvin kütüğüne kayıtlı kişilerin ikamet ettiği ilçeler istatistiğinde Bursa’daki 5 ilçe ilk 20 arasında yer aldı. 450 bin 827 kişi Artvin kütüğüne kayıtlı iken, Artvin dışındaki ilçeler sıralamasında Bursa Yıldırım 27 bin 97 kişi ile birinci sırada yer aldı. İnegöl ise 7 bin 105 Artvinli ile 6’ncı sırada yer aldı.

İşte Artvinlilerin en çok ikamet ettiği 20 ilçe;

Bursa Yıldırım’da 27 bin 97, Bursa Gürsu’da 11 bin 249, Bursa Nilüfer’de 8 bin 959, İstanbul Küçükçekmece’de 8 bin 704, Ankara Çankaya’da 8 bin 593, Bursa İnegöl’de 7 bin 105, Kocaeli Kartepe’de 6 bin 82, Bursa Osmangazi’de 6 bin 72, Samsun Atakum’da 5 bin 215, Ankara Yenimahalle’de 5 bin 12, Kocaeli İzmit’te 4 bin 925, İstanbul Ümraniye’de 4 bin 651, Ankara Keçiören’de 4 bin 624, İstanbul Bahçelievler’de 4 bin 418, Rize Merkez’de 4 bin 163, Kocaeli Gebze’de 4 bin 142, İstanbul Pendik’te 4 bin 49, İstanbul Kartal’da 3 bin 925 ve İstanbul Üsküdar’da 3 bin 908 kişi yaşıyor.

