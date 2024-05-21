Başakşehir Belediyesi, ilçede yaşayan Lise 3’üncü sınıf öğrencilerinin meslek ve kariyer seçimlerine destek olmak amacıyla Kariyer Durağı 24’ü hayata geçirdi. 4 gün boyunca sürecek programın açılışına katılan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Kariyer planları oluştururken profesyonel rehberlik almak çok önemli.” ifadelerini kullandı.

Başakşehir Belediyesi, ilçede yaşayan gençler için kültürden sanata, sosyal yaşamdan eğitime birçok konuda destek olmaya devam ediyor. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde, Başakşehir’de yaşayan lise 3’üncü sınıf öğrencilerinin kariyer hedeflerini belirlemek, ufuklarını genişletmek ve deneyim sağlamak amacıyla Kariyer Durağı 24 programı hayata geçirildi.

Öğrencilerin kariyer yolculuklarına rehberlik edecek programda, kişisel gelişim ve takım çalışması gibi konular iş dünyasının önemli isimleri tarafından konuşuldu. Gençlerin profesyonel rehberlik almalarını sağlamak ve pratik beceriler kazanmalarını sağlamak için atölyeler oluşturuldu. Atölyelerde liseli öğrenciler hem iş dünyası ile ilgili bilgi edindi hem de merak ettiklerini sordu.

Proje 4 gün boyunca sürecek

Gençlerin iş dünyasına hazırlanmasında önemli bir proje olarak görülen Kariyer Durağı‘24’e, 18 liseden seçilen 20 öğrenci katıldı. Öğrencilerin geleceklerine ışık tutulması sağlanacak proje 4 gün boyunca sürecek. Şehir Sanat’ta gerçekleştirilen açılış programına Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu katıldı.

“Kariyer planlarını oluştururken profesyonel rehberlik almak çok önemli”

Atölyelerin pratik becerilerin yanı sıra gençlerin günlük hayatta da kullanabileceği yetkinlikleri kazandıracağını dile getiren Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Gençliğin şehri Başakşehir’imizde, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin her alanda yanında olmak için dur durak bilmeden çalışıyoruz. Bugün burada, Başakşehirli gençlerimizin kariyer hedeflerine ışık tutmak için bir araya geldik. Başakşehir Kariyer Durağı projemiz ile özellikle bu kritik yaş dönemlerinde, gençlerimizin kariyer planlarını oluştururken profesyonel rehberlik almaları çok önemli. Atölyelerimiz, pratik becerilerin yanı sıra gençlerimizin günlük hayatta da kullanabilecekleri yetkinlikleri kazanmalarına odaklanacak. Bu atölyelerde, gençlerimizle samimi bir ortamda buluşacak, soru-cevap formatında bir etkileşim sağlayacağız” diye konuştu.