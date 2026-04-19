Bursaspor: Kerem Matışlı, Rahmetullah Berişbek, Alperen Babacan, Batuhan Yayıkcı, Barış Gök, Eyüp Akcan, Salih Kavrazlı, Soner Aydoğdu, İlhan Depe, Halil Akbunar, Emir Kaan Gültekin
Somaspor: Hüseyin Altıntaş, Yiğit Utku Gök, Ömür Pektaş, Sinan Alkaş, Emir Şenocak, Emre Sağlık, Mehmet Gündüz, Emre Gürsel Hürcan, Muhammet Özkal, Ferit Bay Gündüz, Yusuf Avcılar
Dakika 11’de Bursaspor, Emir Kaan Gültekin’in kaydettiği golle 1-0’lık üstünlüğü yakaladı.
Karşılaşmanın ilk yarısı da bu skorla sona erdi.
51. dakikada Eyüp Akcan, attığı golle farkı ikiye çıkararak skoru 2-0’a taşıdı.
Bursaspor, 64. dakikada Ertuğrul İdris Furat’ın golüyle Somaspor karşısında skoru 3-0 yaptı.
68. dakikada Ertuğrul İdris Furat’ın golüyle skoru 4-0’a getirirken, 72. dakikada Emir Kaan Gültekin’in golüyle farkı beşe çıkararak durumu 5-0 yaptı.
85. dakikada Somaspor, Namık Barış Çelik’in gönderdiği şutun ağlara gitmesiyle farkı dörde indirdi. (5-1)
Bursaspor şampiyonluğunu ilan ederek 1. lige yükseldi.