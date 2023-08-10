Başakşehir Belediyesi, 4. Etap’taki park ve yürüyüş yolunda yenileme ve genişletme çalışmalarını tamamladı. İlçedeki sosyal donatı alanlarını modern dokunuşlarla arttırdıklarını söyleyen Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Daha fazla yeşil, daha yaşanabilir yarınların habercisidir” dedi.

Türkiye’ye örnek olan proje ve çalışmalarla ilçe sakinlerinin hayatına değer katan Başakşehir Belediyesi, ilçe genelindeki yeşil alan miktarını artırmak için yeni adımlar atmayı sürdürüyor. Başak Mahallesi’nde bulunan 4. Etap Park’ındakiyenileme ve genişletme çalışmaları tamamlandı. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, yeni park ve yürüyüş yolunu Başakşehirlilerle birlikte hizmete aldı.

Parkın alanı 24 bin 300 metrekareye çıktı

“Tüketen değil, üreten belediyecilik” anlayışıyla mevcut park ve yürüyüş yolunu tamamen yenilediklerini belirten Başkan Kartoğlu, “Parkımızın toplam genişliği 17 bin metrekareydi. Yaptığımız yenileme ve genişletme çalışmalarıyla parkımızı 24 bin 300 metrekareye çıkardık. Mevcuttaki bin 70 metre uzunluğundaki yıpranmış karo kauçuk yürüyüş yolunu da daha konforlu kauçuk yürüyüş yolu olarak düzenledik. Bunun yanına bir de 870 metre uzunluğundaki bisiklet yolumuzu ekledik” şeklinde konuştu.

“Kendi enerjisini üretecek”

4. Etap Parkı’ndaki aydınlatma sisteminin de yenilendiğine dikkat çeken Başkan Kartoğlu, “Parkımız kendi enerjisini kendi üretecek. Bunun için 43 güneş enerjili aydınlatma direğinin montajını tamamladık. Çocuk oyun alanı ile fitness alanlarını zeminleriyle beraber tamamen yeniledik. Mevcuttaki ağaçlarımızı koruyup, ilave olarak 455 yeni ağaç daha ekledik” ifadelerini kullandı.