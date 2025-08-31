Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin devam eden Başiskele Kavşak Projesi sırasında trafik akışını kontrol etmek, oluşabilecek sorunların önüne geçmek için uygulayacağı bir dizi yeni kurallardan ilki yarın devreye giriyor. Trafiğin en yoğun olduğu sabah ve akşam saatlerinde D-130 karayolu Yeniköy ve Yuvacık sapağı arasındaki bölüme tır ve kamyonların giriş yasağı yarın (1 Eylül Pazartesi) başlıyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele Kavşağı’ndaki çalışmalar devam ederken trafik yoğunluğunu azaltmak için bir dizi kararlar aldı. Adeta açık kalp ameliyatının gerçekleşeceği bölgede trafiğin sorunsuz ilerlemesi adına olağanüstü önlemler alındı. Bu önlemlerin ilki, yarın (01 Eylül Pazartesi) başlıyor. Buna göre 07.00-10.00 ve 16.00-19.00 saatleri arasında D-130 Karayolu’nun Yeniköy ile Yuvacık Kavşağı arasındaki bölümüne kamyon ve tır gibi ağır vasıtalar giremeyecek.

UYARI AFİŞLERİ ASILDI

Büyükşehir Belediyesi, bu araçları kullanan sürücülerin mağdur olmaması için gerekli tüm çalışmaları tamamladı. D-100 Karayolu Eski Cezaevi mevkiinde(İzmit istikameti), MOBESKO mevkii(Sakarya-İzmit istikameti), Yalova Yolu Sanayi Batı Girişi(İzmit-Yalova istikameti), D-130 İhsaniye mevkii(Yalova-İzmit istikameti) ve Ereğli mevkiindeki(Yalova-İzmit istikameti) billboardlarda yasakla ilgili bilgilendirme ve uyarı afişleri asıldı. Afişler, yasak kararı kalkana kadar, yaklaşık bir yıl bu bölgelerde asılı kalacak.

ARAÇLAR İÇİN ÖZEL PARK ALANI

Yasakla ilgili tek bilgilendirme, afişlerle sınırlı değil. Bölgedeki nakliye kooperatifleri ile irtibata geçen Büyükşehir Belediyesi, Video Mesaj Sistemi(VMS) ve SMS’ler aracılığı ile ağır vasıta sürücülerine bilgilendirmede bulundu. Ayrıca Hayat Kimya Fabrikası’nın hemen yanındaki Büyükşehir’e ait 20 dönümlük alan, bu araçların park edebilmesi için yeniden düzenlendi. Ayrıca yasağa uymayan sürücülere, D-130’un her iki tarafına konuşlandırılacak ekipler vasıtasıyla anında müdahale edilerek, bu park alanına getirilecek. Araçlar yasak saatleri boyunca bu alanda bekletilecekler.