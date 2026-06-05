Başiskele Seymen Mahallesi'nde sıcak asfalt ve kaldırım yenileme çalışmaları tamamlandı, bölgede ulaşım konforu artırıldı.

Başiskele Belediyesi, Seymen Mahallesi'nde kapsamlı üstyapı ve çevre düzenleme çalışmalarını tamamladı. Altyapı kurumlarının çalışmalarının ardından harekete geçen ekipler, cadde ve sokaklarda sıcak asfalt serimi ve kaldırım yenileme işlemlerini gerçekleştirdi. başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, teknik ekibiyle birlikte bölgede incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmaları yerinde denetledi. Başkan Özlü, çalışmaların şehircilik standartlarını yükselteceğini vurguladı. Elçibey Caddesi ve Aşık Veysel Caddesi'nde asfalt serimi tamamlanırken, kaldırımlar da modern şehircilik anlayışına uygun şekilde yenilendi. Eğimi yüksek ve geniş arterlerde dayanıklı sıcak asfalt kullanıldı. Başkan Özlü, yapılan çalışmaların yalnızca Seymen Mahallesi için değil, ilçe genelinde uygulanacak üstyapı projeleri için de örnek teşkil edeceğini belirterek, 'Başiskele'nin her köşesini daha konforlu ve yaşanabilir hale getirmek için çalışmalarımız sürecek' dedi.

Belediye ekipleri, ilçe genelinde yürütülen 'Mahallemizde Köşe Bucak Güzel İşler' programı kapsamında temizlik, bakım, onarım ve yol iyileştirme çalışmalarına da eş zamanlı olarak devam ediyor.