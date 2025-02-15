Başiskele’de yerel alışveriş kültürünü canlandırmak, ilçedeki kadın girişimcileri desteklemek, ilçe ekonomisini canlandırmak, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı artırmak amacıyla düzenlenen alışveriş festivali dün stantların ziyarete açılmasıyla başladı. Festivalin açılış programına Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, ilçenin kadın girişimcileri, çok sayıda davetli ve vatandaşlar katıldı. Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, kadın ve aile çalışmalarıyla ön plana çıkan belediye olduklarını söyleyerek, kadına yönelik hizmetlere ve yatırımlara büyük önem verdiklerini vurguladı. Başkan Özlü, "Emekleriyle, azimleriyle ve başarılarıyla herkese ilham veren kadın girişimcilerimizi desteklemek için bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kadınların ekonomik hayatta daha aktif rol almalarını sağlamak, onların üretimlerini daha geniş kitlelere ulaştırmak ve yerel ekonomimizi canlandırmak için düzenlediğimiz bu festival, başka bir festival. Bu festival sadece bir alışveriş etkinliği değil, dayanışma hareketidir. Buradaki her bir stantta, emeğin, üretmenin ve girişimciliğin en güzel örneklerine şahidiz. Bizler, kadın girişimciliğinin toplumun gelişiminde ne kadar önemli bir yere sahip olduğunun bilincindeyiz. Kadınlarımızın ekonomik ve sosyal hayatta daha güçlü yer alması, yalnızca bireysel başarılarını değil, aynı zamanda toplumun refahını da artıracaktır. Bu doğrultuda Başiskele Belediyesi olarak bizler kadın girişimcilerimize destek sağlamak, onların işlerini büyütmelerine katkıda bulunmak ve fırsat eşitliğini güçlendirmek adına çeşitli projeleri hayata geçiriyoruz. BAŞKEM Mağazası, pastacılık okulu, BAŞ-MEK Meslek Edindirme Kurslarımız gibi daha birçok hizmetimiz ile kadınların aile ekonomilerine katkı sunmanın yanı sıra kendi işyerlerini açmalarını da sağladık. 2021 yılını ‘Kadın ve Aile Yılı’ olarak ilan ederek kadının ve ailenin güçlenmesi adına yaptığımız güzel işleri, hizmet ve yatırımları önümüzdeki dönemde de artırarak devam ettirmeye kararlıyız" diye konuştu.

"Kadın El Emeği Mağazası ve Gün Evi kadınların hizmetine sunulacak"

Başkan Özlü, konuşmasında Başiskeleli kadınlara bir sürpriz yaparak Kocaeli’de ilk olacak projesini de açıkladı. Başiskele Millet Bahçesi yakınında Mahmut Çavuş Caddesi üzerinde kadınların hizmetine sunulacak Kadın El Emeği Mağazası ve Gün Evi’nin proje görsellerini katılımcılar ile paylaştı. Kadınların el emeği göz nuru ürünlerini geniş kitlelere ulaşmasını sağlayacak mağazanın kadınların aile ekonomilerine ve ilçenin ticaret hayatına büyük değer katacağını vurgulayan Özlü, Kocaeli’de ilk olacak Gün Evi’nde ise kadınların gönül rahatlığıyla günlerini burada yapabileceğini söyledi. Özlü, projenin bu Ramazan Bayramı sonrası hizmete alınacağını ifade etti.

Giyim, gıda, kozmetik, takı, optik, çiçekçilik, organizasyon, güzellik merkezi, pilates stüdyosu, nefes terapisti, petshop, el emeği ürünleri, kırtasiye ve telefon aksesuarları gibi daha birçok ürünün 74 stantta satışa sunulduğu festival bugün de ziyaretçilere açık olacak.