Başiskele Çocuk Üniversitesi'nde 2025-2026 eğitim-öğretim yılı mezuniyet töreninde 576 öğrenci kep atarak mezuniyet sevinci yaşadı. Öğrenciler, geleceğin bilim insanları olarak uğurlandı.

Başiskele Belediyesi koordinatörlüğü, Kocaeli Üniversitesi ve Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (KOSTÜ) iş birliğiyle sosyal sorumluluk projesi olarak eğitim faaliyetlerini sürdüren Kocaeli'nin ilk ve tek çocuk üniversitesi olma özelliğini taşıyan Başiskele Çocuk Üniversitesi yeni mezunlarını verdi. 2025-2026 eğitim-öğretim yılı sonunda 576 öğrenci kep atmanın mutluluğunu yaşarken, aileleri büyük gurur yaşadı. Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi'nde düzenlenen görkemli programa; öğrenciler, aileleri ve çok sayıda davetli katılarak salonu doldurdu. Büyük heyecan ve merakla başlayan öğrenme yolculuklarında önemli dönüm noktasını geride bırakan minik öğrencilerin mezuniyet heyecanına Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü de ortak oldu.

Başkan Özlü: 'Bir şehrin en büyük yatırımı insana yapılan yatırımdır'

Törende konuşan Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, görev süresi boyunca kendisini en çok mutlu eden çalışmaların başında çocuklara ve gençlere yönelik hizmetlerin geldiğini vurguladı. Belediyelerin yol, park ve spor alanları gibi fiziki yapılar inşa ettiğini ve bunların şehirler için önemli olduğunu belirten Başkan Özlü, asıl büyük yatırımın insan odaklı yatırımlar olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: 'Başiskele'de gençliği, eğitimi, aileyi ve çocuklarımızın gelişimini her zaman hizmet anlayışımızın merkezine koyduk. Çocuk Üniversitesi de bu anlayışın en güzel örneklerinden biridir. Burada öğrencilerimiz yalnızca yeni bilgiler öğrenmekle kalmıyor; araştırmayı, sorgulamayı, üretmeyi ve hayal kurmayı da öğreniyor. Bizim en büyük arzumuz; bugün bu sıralarda eğitim alan çocuklarımızın yarın ülkemize ve milletimize değer katan bilim insanları, mühendisler, doktorlar, öğretmenler, sanatçılar ve girişimciler olarak yetişmeleridir.'

'Bilim merkezi yakında hizmete açılıyor'

Konuşmasında ilçedeki gençlik yatırımlarının artarak süreceğinin müjdesini de veren Başkan Yasin Özlü, 'Yakın zamanda hizmete açacağımız bilim merkezi ile çocuklarımız çok daha nitelikli eğitim ve uygulama imkanlarına kavuşacak. Bilimle, teknolojiyle ve yenilikçi çalışmalarla iç içe eğitim ortamı oluşturarak onların potansiyellerini daha güçlü şekilde ortaya çıkarmalarına katkı sunacağız. Sevgili gençler; hayal kurmaktan, öğrenmekten ve üretmekten asla vazgeçmeyin. Geleceğin Türkiye'sini sizler inşa edeceksiniz. Bizler sizlere güveniyor, sizlerle gurur duyuyoruz' ifadelerini kullandı.

Geleceğin mimarlarına TUSAŞ ve savunma sanayisi sunumu

Programın bu yılki özel konukları arasında yer alan TUSAŞ Aviyonik Direktörü Mehmet Kazanbaş, geleceğin mimarı olan çocuklara ve davetlilere yönelik sunum gerçekleştirdi. Türkiye'nin savunma sanayisindeki yerli ve milli başarılarını, teknolojik vizyonunu ve TUSAŞ'ın tarihi gelişim sürecini görseller eşliğinde aktaran Kazanbaş, öğrencilerin ufkunu açan bilgiler paylaştı. İlgiyle takip edilen sunumun ardından Başkan Yasin Özlü, bilgi ve tecrübelerini öğrencilerle paylaşan Mehmet Kazanbaş'a teşekkür etti.

Kepler geleceğe fırlatıldı

Protokol konuşmaları, sunumlar ve mezuniyet belgelerinin takdiminin ardından törenin en heyecanlı anına geçildi. Sahneyi dolduran yüzlerce Başiskele Çocuk Üniversitesi öğrencisi, geri sayımın ardından hep birlikte keplerini havaya fırlatarak mezuniyet sevinci yaşadı. Görsel şölene dönüşen kep atma anında salondaki aileler duygu dolu anlar yaşarken, bu anlar çekilen hatıra fotoğrafları ile ölümsüzleştirildi.