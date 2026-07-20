Başiskele Belediyesi ile Kocaeli Üniversitesinin ortak sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçirilen Başiskele Çocuk Üniversitesi, Yaz Akademisi programıyla miniklere dolu dolu bir tatil imkanı sunmaya devam ediyor. Şehitekrem Mahallesi Koca Orman Caddesi’nde faaliyet gösteren kampüste gerçekleştirilen eğitimler kapsamında çocuklar; bilim, teknoloji ve matematik odaklı atölyelerde yeni bilgiler edinirken uygulamalı etkinliklerle de öğrenmenin keyfini çıkarıyor.

Bilim ve teknolojiyle iç içe eğitim

Yaz Akademisi’nin zengin müfredatında yer alan Bilim ve Deney, Robotik Kodlama, Eğlenceli Matematik ve 3B Tasarım dersleri, çocuklara hem teorik hem de pratik yapma şansı sunuyor. Merak duygusunu destekleyen etkinlikler sayesinde minik katılımcılar laboratuvarda deneyler yapıyor, robotik kodlama ile algoritmik düşünme becerilerini geliştiriyor. Matematiği eğlenceli oyun ve yöntemlerle keşfeden çocuklar, üç boyutlu tasarım uygulamalarıyla da kendi üretim süreçlerini deneyimleme fırsatı buluyor.

Eğlenirken öğreniyorlar

Çocukların yeteneklerini ve ilgi alanlarını erken yaşta keşfetmelerine zemin hazırlayan akademi, zorlu eğitimleri eğlenceli etkinliklerle harmanlayarak tatilin çok daha verimli geçmesini sağlıyor. Başiskele Belediyesinin bilime ve teknolojiye yönelik bu yatırımlarıyla, çocukların hem akademik başarılarına hem de kişisel gelişimlerine önemli ölçüde katkı sunulması hedefleniyor.