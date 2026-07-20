90 hektar 500 yapı içinde 4 bin 511 daireden oluşan dev kentsel dönüşüm projesi start alıyor. Alanyurt Spor kompleksi çevresindeki 1999 depremi öncesi yapılan 43 siteyi kapsıyor.

Kentsel dönüşüm bürosu açılış töreni düzenlendi. Düzenlenen açılışa AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl Belediyesi işbirliğinde ilçenin en büyük kentsel dönüşüm projesine start vermek istediklerini belirterek, "Kentsel dönüşüm bürosunu açıyoruz. Burada planlanan alanlar belirlendi. Vatandaşlarımıza sormadan danışmadan bu işe girmeyeceğiz. Önerilerinizi alacağız. Kimseden yenileme ücreti alınmayacak. Yıl sonuna kadar görüşmelerimiz olacak. 2027 yılından önce başlaması mümkün değil" diye konuştu.