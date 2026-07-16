Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, bilim ve teknoloji alanında öncü projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini ifade etti. Canik Belediyesi Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü’nde çocukları ve gençleri bilimsel çalışmalar, yapay zekâ, robotik kodlama ve yazılım konularında ücretsiz eğitimlerle bir araya getirmeyi sürdürdüklerini kaydeden Başkan İbrahim Sandıkçı, ayrıca siber güvenlik ve dijital yetkinlik seminerleriyle onlara dijital okuryazar kimliği kazandırdıklarını belirtti. Canik Belediyesi Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü’yle Türkiye’nin en başarılı keşif kampüsü ve en iyi bilim merkezi ödüllerini aldıklarını hatırlatan Başkan Sandıkçı, "Canik’te bilgileri ve yetenekleriyle teknolojiyi üreten nesiller yetiştirmeye devam ediyoruz" dedi.

"Var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz"

Samsun İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin Talak ve yönetim kurulu üyelerini Canik Belediyesi Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü’nde misafir eden Başkan Sandıkçı, kampüste öğrencileri uygulamalı eğitimlerle buluşturdukları keşif alanları, atölyeler ve laboratuvarlar hakkında onlarla bilgiler paylaştı. Milli Teknoloji Hamlesi seferberliğiyle yeni projeleri hayata geçirmeyi sürdürdüklerini dile getiren Başkan Sandıkçı, "Canik Belediyesi Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsümüzde uyguladığımız teorik ve uygulamalı eğitim müfredatıyla öğrencilerimizin yeteneklerini keşfederken aynı zamanda tecrübe sahibi olmalarını sağlıyoruz. Canik’te Akıncı TİHA’nın gölgesinde çalışan, atölyelerde üreten gençlerimiz, tasarımları ve üretimleri kendilerine ait olan projelerle başarılarına yenilerini eklemeyi sürdürüyor. Özellikle gençlerimizin yapay zekâya yönelik gerçekleştirdiği çalışmalar ulusal ve uluslararası yarışmalarda farkındalık oluşturuyor. Milli Teknoloji Hamlesi idealiyle üreten, eserleriyle geleceğe iz bırakan bir gençlik için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.