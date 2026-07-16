Samsun Yurt Savunma (SYS Grup) bünyesindeki CANiK, global pazarlarda elde ettiği başarıyı yenilikçi ürünleriyle Türkiye pazarına taşımaya devam ediyor. Ödüllü METE MC9 PRIME platformu üzerine geliştirilen ve geri tepme kontrolü konusunda mikro-kompakt sınıfta yeni bir standart oluşturan CANiK PRIME RADIAN, şimdi Türkiye'deki kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

ABD'nin en prestijli yüksek performanslı silah ve silah bileşenleri üreticilerinden biri olan Radian, dünya çapında geliştirdiği geri tepme azaltma ve atış kontrol teknolojileriyle profesyonel kullanıcıların en çok tercih ettiği markalar arasında yer alıyor. CANiK PRIME RADIAN, CANiK'in ödüllü METE MC9 PRIME platformunu Radian'ın sektör standardı haline gelen RAMJET namlu ve AFTERBURNER kompansatör teknolojileriyle buluşturarak, fabrika çıkışlı premium performansı kullanıcılarına sunuyor.



Mikro-kompakt sınıfta yeni performans standardı

CANiK PRIME RADIAN, Radian RAMJET namlu ve Radian AFTERBURNER kompansatör sisteminin fabrika çıkışlı entegrasyonuyla öne çıkıyor. Bu gelişmiş sistem sayesinde geri tepme önemli ölçüde azaltılırken namlu şahlanması minimum seviyeye indiriliyor. Sonuç olarak kullanıcı; daha hızlı hedefe dönüş, daha kısa takip süreleri ve daha yüksek isabet oranı elde ediyor. Radian tarafından geliştirilen arka kabza (Backstrap) ve şarjör hunisi (Magwell) ise silahın ergonomisini üst seviyeye taşıyarak daha güvenli kavrama, daha hızlı şarjör değişimi ve daha kontrollü bir atış deneyimi sunuyor.

Günlük gizli taşıma için ideal boyutlara sahip olmasına rağmen PRIME RADIAN, bir müsabaka tabancasından beklenen kontrol ve atış karakterini kompakt bir platformda kullanıcılarına sunuyor.



Premium bileşenler, CANiK mühendisliğiyle birleşiyor

CANiK PRIME RADIAN; markanın kullanıcılar tarafından büyük beğeni toplayan 90 derece kırılma açısına sahip düz tetiğini, geliştirilmiş kabza yapısını ve optik uyumlu sürgüsünü Radian'ın performans odaklı çözümleriyle bir araya getiriyor. Silah üzerinde standart olarak bulunan Night Fision trityum gez-arpacık sistemi, gündüz ve gece şartlarında hızlı ve güvenilir hedef edinimi sağlarken, optik uyumlu yapısı sayesinde kullanıcılar farklı kırmızı nokta nişangâh sistemleriyle platformlarını kolaylıkla geliştirebiliyor. Zengin kutu içeriğinde yer alan premium aksesuarlar sayesinde PRIME RADIAN, kutudan çıktığı anda kişiselleştirilmeye ve göreve hazır bir çözüm sunuyor.



Günlük taşıma için geliştirildi, performans için tasarlandı

CANiK PRIME RADIAN; mikro-kompakt boyutları, üstün geri tepme kontrolü, yüksek isabet kabiliyeti ve kullanıcı odaklı ergonomisiyle günlük taşıma sınıfında yeni bir referans noktası oluşturuyor. CANiK'in mühendislik gücü ile Radian'ın performans teknolojilerini aynı platformda buluşturan PRIME RADIAN; konfor, güvenilirlik ve üstün atış performansını bir araya getirerek mikro-kompakt tabanca segmentinde yeni bir standart belirliyor.

PRIME RADIAN, 16 Temmuz itibarıyla Ankara, İstanbul'daki MKE şubelerinde satışa sunulacaktır. Ürünü yakından incelemek ve detaylı bilgi almak isteyenler, İstanbul, Ankara ve Samsun'daki CANiK STORE mağazalarını ziyaret edebilirler.