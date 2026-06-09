Başiskele Belediyesi tarafından kentin yeşil dokusunu güçlendirmek ve vatandaşlara yeni sosyal yaşam alanları sunmak amacıyla hayata geçirilen projede peyzaj düzenleme çalışmaları devam ediyor. Mevsim şartlarına uygun olarak yürütülen çalışmalar kapsamında, alandaki ilk güller toprakla buluşturuldu.

160 farklı çeşitte 15 bin gül dikilecek

Doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen vatandaşlar için özel olarak tasarlanan Gül Bahçesi'ne, yaklaşık 160 farklı çeşitten oluşan toplam 15 bin gül dikilmesi planlanıyor.

Peyzaj ve dikim çalışmalarının tamamlanmasının ardından bahçenin, rengarenk görüntüsü ve hoş kokusuyla kısa sürede vatandaşların uğrak noktası haline gelmesi hedefleniyor.

İlçenin kent estetiğine önemli ölçüde katkı sağlayacak olan bahçe; vatandaşların dinlenebileceği, fotoğraf çektirebileceği ve doğanın güzelliklerini yakından hissedebileceği özel mekanlardan biri olacak.