Başiskele’deki parklarda ve yeşil alanlarda sonbahara hazırlık çalışmaları yürütülüyor.

Başiskele Belediyesi, ilçe genelindeki parklarda ve yeşil alanlarda yürüttüğü çalışmalarla kenti sonbahara hazır hale getiriyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde çim biçme, yabani ot temizleme ve peyzaj çalışmalarını sürdürüyor.

Son yağışlar sonrası parklar ve yeşil alanlarda çok fazla uzayan çimler çim biçme makineleriyle biçilirken; yol kenarlarında, kaldırımlarda, orta refüjlerde uzayan yabani otlar da tırpanla temizleniyor.