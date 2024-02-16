Birçok düğün ve etkinliğe ev sahipliği yapan Başiskele’ye yeni ve modern bir kültür merkezi daha kazandırılıyor.

Başiskele’ye yeni ve modern bir kültür merkezi daha kazandırılıyor. Fatih Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde Yuvacık Kültür Merkezi’nin inşaat çalışmaları sürüyor. Başiskele Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün eski yerleşkesinde inşa edilen binanın kaba inşaatı tamamlanırken, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü’nün de yakından takip ettiği projenin ince işçiliği de tüm hızıyla devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle yaklaşık 3 bin 700 metrekare alanda, bin 500 metrekare taban alanı üzerine inşa edilen Başiskele’nin yeni yaşam merkezinin modern, estetik ve kullanışlı mimarisiyle kente değer katması hedefleniyor. Sosyal ve kültürel alanda birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak yeni kültür merkezinde 550 kişilik düğün salonu, 300 metrekare teras, fuaye alanı ve otopark alanları yer alacak.

Çevre dostu malzemeler ve sürdürülebilir tasarım ilkeleri göz önünde bulundurularak yapılan proje tamamlandığında şehrin modern ve çeşitlendirilmiş birçok kültürel merkeze olan ihtiyaç karşılamış olacak. Çalışmaların belirlenen takvime uygun gittiği Yuvacık Kültür Merkezi inşaatının en kısa zamanda tamamlanması planlanırken, eşsiz manzarasıyla kent sakinleri için yeni bir buluşma noktası olacak.