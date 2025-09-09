Gelir Vergisi Kanunu’na göre basit usulde vergilendirilen mükelleflerin kazançları gelir vergisinden istisna tutuluyor ve bu mükellefler yıllık beyanname vermiyor. Ancak bugüne kadar yalnızca 13 büyükşehirde bazı faaliyetler basit usul kapsamı dışında bırakılmıştı.

Resmî Gazete’de yayımlanan yeni kararla birlikte uygulama 30 büyükşehire yaygınlaştırıldı. Düzenleme 1 Ocak 2026’dan itibaren geçerli olacak.

Böylece büyükşehirlerde aynı işi yapan mükellefler farklı vergilendirme yöntemlerine tabi olmayacak. Örneğin, lokanta işletmeciliği yapan iki esnaftan Ankara’daki gerçek usulde vergi öderken, Antalya’daki aynı hasılatı elde eden işletmeci basit usulden yararlanıyordu. Yeni düzenleme ile bu farklılık sona erecek.

Hükümet, düzenleme sayesinde vergi adaletinin sağlanacağını ve haksız rekabetin önüne geçileceğini belirtti.

Taksiler, dolmuş ve minibüs gibi yolcu taşımacılığı yapanlar basit usulden yararlanamayacak

Yapılan düzenlemeye göre, büyükşehirlerde taksi, minibüs, dolmuş, servis ve halk otobüsü işletenler 1 Ocak 2026’dan itibaren basit usulden yararlanamayacak, kazançları gerçek usulde vergilendirilecek.

Basit usulden yararlanılabilmesi için aranılan şartlardan bir tanesi yıllık hasılatın 480 bin liranın altında olması.

Ticari taksi ve dolmuşların plaka bedelleri ile bunların kiralanması durumunda ödenen aylık kira bedelleri dikkate alınarak şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinin basit usul kapsamında olmamasına karar verildi.

Bazı büyükşehirlerde ticari taksi plakaları 6-7 milyon liraya satılıyor. Bu araçlar ile yapılan taşımacılık faaliyetinden elde edilen hasılatın yıllık 480 bin liranın altında kalması mümkün görünmüyor.

Aynı şekilde bu plakaların aylık 40 bin liradan başlayan bedellerle kiralanması da yıllık hasılatın bu haddin çok üzerinde olduğunun göstergesi olarak ortaya çıkıyor.

Bu şekilde kazanç elde edenlerin “küçük esnafı koruma” amacıyla getirilen basit usulden yararlanarak vergi ödememesinin kamuoyunda yarattığı rahatsızlık bu düzenleme ile gideriliyor.

Küçük esnaf korunmaya devam edecek

Kararın amacı büyükşehirler arasında uygulama birliği sağlamak ve haksız rekabeti önlemek.

Büyükşehirlerde olmakla birlikte nüfusu 30 binin altında olan ilçelerde faaliyet gösteren taksi ve diğer şehir içi taşımacılık yapan mükellefler ile basit usul kapsamına giren diğer esnaf, şartları taşımaları halinde basit usulden yararlanmaya devam edecek.

Karar, hem vergi adaletinin sağlanmasına hem de kayıt dışılığın azaltılmasına hizmet edecek.

"Emeği geçenlere teşekkür ediyorum"

Vergi uzmanı Abdullah Tolu, Resmi Gazete'de yayınlanan vergi düzenlemesini ekonomim.com için değerlendirdi. Tolu, "Yeni düzenlemeyle basit usulde kapsam en azından büyükşehirlerde daraltıldı. Bu kararla basit usulde vergilendirme mantığına biraz daha yaklaşıldı. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Bu oldukça güçlü bir karar.

Bize göre basit usulde vergilendirme sadece nüfusu 30 bin altındaki tüm yerleşim yerlerinde uygulanmalı.

Bütçe vergi gelirlerinde doğrudan vergi payı artacak, haksız rekabet önlenecek. Vergide adalet duygusu daha da güçlenmiş olacak" dedi.

Öte yandan düzenlemenin, basit usulde vergi ödeyen 850 bin mükelleften yaklaşık 250 binini kapsayacağı öğrenildi.