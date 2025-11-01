Olay, akşam saatlerinde Yıldırım ilçesi Hacivat metro istasyonunda yaşandı. İddiaya göre istasyonda rahatsızlık verdiği öne sürülen genç ile kendisini uyarmaya gelen güvenlik görevlisi arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonrası güvenlik görevlisine engel olmaya çalışan şahıs joplu müdahaleye maruz kaldı.

Güvenlik görevlisinin, kendisine vurmasıyla şüpheli yumruk atarak karşılık verdi. Vatandaşlar tarafları güçlükle ayırırken, genç güvenlik görevlisinden kaçarken yere düştü. İlginç anlar bölgedeki bazı vatandaşların cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.