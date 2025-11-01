Edinilen bilgiye göre, İnegöl Mobilya İhtisas ve Organize Sanayi Bölgesinde (2.OSB) faaliyette bulunan orman ürünleri firmasında çalışan Aytekin G.(48) çalıştığı sırada iki elini de silindire kaptırdı. Elleri silindirin altında ezilerek acılar içinde kalan işçinin yardımına arkadaşları koştu. Ağır yaralı işçi ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Elleri kopma noktasına gelen işçi burada yapılan müdahalenin ardından ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Mehmet Sevinç