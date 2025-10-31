Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun konuya ilişkin kararı Resmî Gazete’de yayımlandı. Daha önceki düzenlemeye göre, yıllık 5 bin kilovat saatin üzerinde elektrik tüketen aboneler devlet desteğinden yararlanamıyordu. Yeni düzenlemeyle bu sınır 4 bin kilovat saate düşürüldü. Buna göre, yıllık 4 bin kilovat saati veya aylık 333 kilovat saati aşan kullanıcılar artık devlet desteğine erişemeyecek. Yeni limit ile faturası yaklaşık 984 TL ve üzerinde olan aboneler destekten yararlanamayacak. Karar, toplam abonelerin yaklaşık yüzde 6’sını, yani 2,5 milyon kişiyi etkileyecek.

Elektrikli Otomobilini Evde Şarj Edenleri İlgilendiriyor

Elektrikli otomobilini evde şarj edenler büyük oranda limiti aşacağı için yüksek tarifeden elektrik kullanacak. Bir elektrikli otomobilin bataryası ortalama 50-54 kW kapasiteye sahip. 50 kW'lık batarya KDV dahil olarak 139,8 liraya doluyordu. Başka bir deyişle aylık 333 kW'yı aşan elektrikli otomobili olan elektrik abonesi yüksek fatura ödeyecek.

Söz konusu limit, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak.