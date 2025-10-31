Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarından Cengiz Holding’in grup şirketlerinden Eti Bakır, çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) performansını uluslararası raporlama standartlarına göre değerlendirerek ilk sürdürülebilirlik raporunu yayımladı. Rapor; enerji verimliliği, karbon azaltımı, su tasarrufu ve döngüsel ekonomi alanlarında elde edilen somut sonuçları ortaya koyuyor.

Türkiye’nin bakır ihtiyacının yaklaşık yüzde 20’sini karşılayan Eti Bakır, çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarındaki performansını bütüncül bir bakışla değerlendirdiği ilk sürdürülebilirlik raporunu yayımladı. İklimle İlgili Finansal Açıklamalar Görev Gücü (TCFD) çerçevesinin gerekliliklerini de dikkate alarak Global Reporting Initiative (GRI) Standartları doğrultusunda hazırlanan rapor, şirketin 2024 raporlama dönemine ait faaliyetlerini, sürdürülebilirlik stratejisini, iklim riski yönetimini ve toplumsal katkı projelerini kapsıyor.

Eti Bakır Genel Müdürü Asım Akbaş, sürdürülebilirlik yaklaşımının yalnızca bir uyum süreci değil, uzun vadeli bir değer üretim stratejisi olduğunu vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu: "Karbon ayak izimizi azaltmak, enerji performansımızı güçlendirmek, su verimliliğimizi artırmak ve iklim risklerini etkin şekilde yönetmek için yatırımlarımızı hızlandırıyoruz. Bu yolculukta temel hedefimiz, çevresel etkilerimizi azaltırken topluma ve ekonomiye kalıcı katkı sağlamak. 2030 hedeflerimizi içeren stratejik yol haritamız doğrultusunda; yenilenebilir enerji kullanımı, döngüsel ekonomi uygulamaları ve sürdürülebilir ürün geliştirme alanlarında somut adımlar atıyoruz. Şirket olarak sürdürülebilir madenciliği, gelecek nesiller için uzun soluklu bir değer zinciri haline getirmeyi amaçlıyoruz."

Enerjide verimlilik, karbonda düşüş

Yapılan açıklamaya göre, 2024 yılında şirket tesislerinde yürütülen enerji verimliliği projeleri sayesinde 12 bin 672 ton karbon emisyonu önlendi. Şirket, aynı dönemde kendi faaliyetlerinden kaynaklanan Kapsam 1 emisyonlarını yüzde 11 oranında azaltırken iş ortaklarından kaynaklanan Kapsam 3 emisyonlarını da ilk kez kamuoyuyla paylaşarak, bütüncül bir iklim mücadelesinin önemine dikkat çekti.

Küre tesisinde uygulanan atık ısıdan enerji geri kazanım sistemi sayesinde üretim sürecinde ortaya çıkan ısı yeniden enerjiye dönüştürülerek karbon salımı azaltıldı. Murgul tesisinde ise 20 MW kurulu güce sahip hidroelektrik santral (HES) ile 2024 yılında 66 milyon 368 bin 377 kWh elektrik üretildi; böylece tesisin enerji ihtiyacının önemli bir bölümü yenilenebilir kaynaklardan karşılandı. Mazıdağı tesisinde ise pirit içindeki kükürtün sülfürik aside dönüştürülmesinde ortaya çıkan buhar enerji üretim tesisinde değerlendirilerek enerji ihtiyacının yüzde 70’i sağlandı.

Şirket, bu sistemlerle hem üretim süreçlerinde enerji verimliliğini artırdı hem de karbon ayak izini azaltmaya yönelik yatırımlarını çeşitlendirdi. Tüm tesislerinde enerji verimliliği ölçüm altyapısını güçlendiren şirket, enerji tüketimini artık gerçek zamanlı olarak takip ediyor ve performans iyileştirme projelerini veri temelli biçimde planlıyor.

Tasarruf ve çevresel etki önceliklendiriliyor

Rapor, 2024 yılında gerçekleştirilen sistem iyileştirmeleriyle 3,2 milyon metreküp su tasarrufu sağlandığını ortaya koyuyor. Küre, Murgul ve Mazıdağı tesislerinde devreye alınan yağmur suyu toplama sistemleri ve geri devir hatları, üretim süreçlerinde kullanılan suyun önemli bir bölümünün yeniden kazanılmasına olanak tanıdı.

Gerçekleştirilen projeler sonucunda Mazıdağı tesisinde proses suyunun yüzde 28’i yeniden kullanılabilir hale getirildi ve "yeşil su ayak izi" hesaplanarak kamuoyuyla paylaşıldı. Şirket, su yönetiminde yalnızca tasarruf değil, yeniden kullanım oranını da artırmayı da önceliklendirerek doğal kaynak üzerindeki baskıyı azaltmayı hedefliyor.

Bu bütüncül yaklaşımıyla Eti Bakır Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisleri, Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı tarafından ‘Sürdürülebilir Madencilik Ödülü’ne layık görüldü. Şirket, çevresel yönetim, enerji verimliliği, iş sağlığı ve güvenliği ile toplumsal sorumluluk alanlarında yürüttüğü çalışmalarla sektörde örnek bir model oluşturmaya devam ediyor.

6 bin 767 çalışan, binlerce kişiye sosyal katkı

Açıklamaya göre Eti Bakır, Türkiye genelindeki 8 işletmesi ve 6 bin 767 çalışanıyla ülke ekonomisine ve istihdama önemli katkı sağlıyor. 2024’te kadın çalışan oranını yüzde 25 artıran şirket, kapsayıcı insan kaynakları politikalarıyla madencilikte cinsiyet dengesi adına önemli bir adım attı. Tüm tesislerde Etik ve Uyum Politikaları kapsamında 1.800 saati aşan eğitimler düzenlenirken, Etik Destek Hattı devreye alındı. Şirket, aynı zamanda 5 bin 285 çalışanına toplam 99 bin 427 saat iş sağlığı ve güvenliği (İSG) eğitimi vererek operasyonel güvenlik kültürünü güçlendirdi.

Sosyal sorumluluk alanında ise ‘Çevre Müfettişleri Projesi’ kapsamında 4 bin 448 öğrenciye çevre farkındalığı eğitimi verildi. Şirket, toplumsal kalkınmanın sürdürülebilir üretimle birlikte ilerlemesi gerektiği inancıyla yerel istihdam, eğitim ve farkındalık projelerine öncelik vermeye devam ediyor.

2,3 milyon ağaç dikildi

Eti Bakır, Türkiye genelindeki sekiz işletmesinde yürüttüğü ağaçlandırma çalışmalarıyla bugüne kadar 2,3 milyon ağacın dikimini gerçekleştirdi. Sadece Siirt ve Küre işletmelerinde 1,4 milyonun üzerinde ağaç toprakla buluşturularak doğaya kalıcı katkı sağlandı.