Fenerbahçe başkanlığı için yarışan Ali Koç ve Aziz Yıldırım’a kongre üyeleri yoğun ilgi gösterdi.

Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Ülker Stadyumu’nda yapılıyor. Bugün saat 10.00’da başlayan oy kullanma işleminde kongre üyeleri, belirtilen sandıkta oylarını kullanmaya devam ediyor. Toplam 47 sandıkta işlemler sürerken başkan adaylarından Ali Koç sarı, Aziz Yıldırım ise beyaz pusulada yer alıyor. Oy kullanma işlemi saat 17.00’de sona erecek.

Erken saatlerde stada gelen Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, sahaya indiği andan itibaren kongre üyeleri tarafından çevresinde yoğun bir kalabalık oluşturdu. Daha sonra Maraton Alt tribünü önünde kurulan sandıkların orayı gezen Yıldırım, yanındakilerle birlikte alanı gezdi.

Ali Koç ile fotoğraf yarışı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da daha sonra bu bölüme gelerek kongre üyeleriyle sohbet etti. Saha ortasında kurulan platformun bulunduğu alana geçen Başkan Koç’a kongre üyeleri yoğun ilgi gösterdi. Taraftarlar Başkan Koç ile fotoğraf çektirmek için adeta birbirleriyle yarıştı.