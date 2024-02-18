Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, MHP Hamitler-Bağlarbaşı Mahalle Temsilciliği’nin açılışında konuştu. Yaklaşan seçim öncesi CHP’li rakibi Mustafa Bozbey’in seçim vaatlerini eleştirdi.

Bursa’da Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Osmangazi İlçe Başkanlığı 31 Mart’ta yapılacak seçim öncesi Hamitler-Bağlarbaşı Mahalle Temsilciliği açılışı gerçekleştirdi. Açılışta konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mustafa Bozbey’in seçim vaatlerini eleştirdi. Kentsel dönüşüm yapacaklarını söyleyen Bozbey’i eleştiren Aktaş, “20 sene belediye başkanlığı yaptın, bir tane yaptığın kentsel dönüşüm var mı? Biz senin ne dönüşüm yaptığını biliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bunların gerçekten bu ülkeye dair derdi heyecanı yok”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Mustafakemalpaşa 103 bin nüfuslu, AK Parti’li bir belediye başkanı arkadaşımız var. Yeni dönemde İnşallah Ahmet Beygirci kardeşimiz hizmet edecek. Mudanya 110 bin nüfuslu, Gemlik 125 bin nüfuslu ikisinde de CHP’li belediye var. Bu 5 yıllık süreçte ister spor hizmetleri, isterseniz kültür hizmetleri, hepsini masaya yatırın Mustafakemalpaşa’nın yatırımları daha küçük olmasına rağmen misli misli fazla değilse ben girilen iddianın sonucu ne olursa olsun katlanmaya hazırım. Bunu her yerde anlatıyorum. Meclis toplantılarında deliye dönüyor bu CHP’liler. CHP’liler hiçbir hizmet yapmadıkları gibi algı yapmakta üzerlerine yok. CHP’nin adayı çıkmış sokaklarda diyor ki ‘Biz kentsel dönüşüm yapacağız’. Adama sorarlar ya, 20 sene belediye başkanlığı yaptın, bir tane yaptığın kentsel dönüşüm var mı? Biz senin ne dönüşüm yaptığını biliyoruz. Sen bir tane bile kentsel dönüşüm yapmadığın gibi 0.50 emsalle yapılmak istenen uygulamaları 0.50 emsali 2.50 emsale çıkardın, milletten de belediye vakfı mı, aile vakfı mı ne olduğu belli olmayan yere aldın paraları, şimdi soruyorum sana kaç kişiye burs verdin. Kaç çocuğa burs verdin. Bursa Büyükşehir Belediyesi 5 bin tane üniversite öğrencisine, 5 bin meslek lisesi öğrencisine burs veriyor. Bunların gerçekten bu ülkeye dair derdi heyecanı yok. ‘kreş açacağız’ diyor, uyan da gel pazara gidelim. 32 tane Ana Kucağı açtık biz, 100’e çıkaracağız. Bunların derdi ve hesabı yok, başka kafada yaşıyorlar” şeklinde konuştu.