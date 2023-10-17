Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu 500 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya tepki gösterdi. Erdoğan, Gazze’deki vahşet için tüm insanlığa çağrıda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,

İçerisinde kadınların, çocukların, masum sivillerin olduğu bir hastaneyi vurmak, İsrail’in en temel insani değerlerden yoksun saldırılarının son örneğidir. Gazze’de yaşanan ve tarihte benzeri olmayan bu vahşeti durdurmak için tüm insanlığı harekete geçmeye davet ediyorum.

dedi.