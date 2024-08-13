Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz’ı AKOM’da konuk etti. Alemdar, "En önemli gündem maddelerimizden biri ADARAY’dı. Hemşehrilerimizin bu yöndeki talep ve beklentilerini çok iyi biliyoruz. Hafif raylının yeniden hizmete girmesi, Sapanca’ya kadar hattın uzaması yönündeki isteğimizi paylaştık. Bakanımız da gerekli çalışmaların yapılması için talimatlarını verdi. Hayırlı olsun" dedi.

Şehrin yatırım ve projeleri için sık sık Ankara’da ziyaretler gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, bakanlık temaslarının meyvelerini topluyor. Dün, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı’yı ağırlayıp, tarihi Uzunçarşı’da incelemeler yapan Alemdar, bugün ise Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz’la ’ulaşım’ gündemli toplantıda buluştu. Ulaşım projelerinin sunumlarını detaylı inceleyen Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, "Sakarya özel bir şehir. Başkanımız Yusuf Alemdar da şehre yeni çalışmaları kazandırmak için büyük gayret gösteriyor. Bizlerde şehrin ulaşım ağını biliyor, Sakarya’nın ulaşım projelerini yakından takip ediyoruz. Bugün de bakanlığımız ve belediyemizin istişareleriyle şehir içi ulaşımı daha da rahatlatacak çalışmaları değerlendirdik" dedi.

"Hafif raylının yeniden hizmete girmesi, Sapanca’ya kadar hattın uzaması yönündeki isteğimizi paylaştık"

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz’a Sakarya’ya gösterdiği yakın ilgi ve destek için teşekkür eden Alemdar, "Bugün şehrimiz ulaşım yatırımları, devam eden ve planlanan çalışmaları görüştük. En önemli gündem maddelerimizden biri de ADARAY’dı. Hemşehrilerimizin bu yöndeki talep ve beklentilerini çok iyi biliyoruz. Hafif raylının yeniden hizmete girmesi, Sapanca’ya kadar hattın uzaması yönündeki isteğimizi paylaştık. Bakanımız da gerekli çalışmaların yapılması için talimatlarını verdi. Hayırlı olsun" diye konuştu.

"Sakarya’nın ulaşım altyapısına katkı sağlayacak önemli adımları bir bir atıyoruz"

Alemdar, şehrin ulaşım çeşitliliğini artıracak, vatandaşların ulaşım ihtiyaçlarına güçlü alternatifler sunmak için gayretle çalıştıklarını ifade ederek, "Sakarya’nın ulaşım altyapısına katkı sağlayacak önemli adımları bir bir atıyoruz. Kısa süre önce 23 yeni otobüsü bünyemize dahil ettik. Yakın zamanda hizmete alıyoruz. Yeni projelerle bölünmüş yol ağımızı genişletiyoruz. Şimdi ADARAY’ın yeniden hizmete başlaması için yoğun bir çalışma içerisindeyiz" şeklinde konuştu.